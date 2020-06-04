Эксперт прокомментировал беспорядки в США

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация с протестами в Ситуация с протестами в США связана с тремя кризисами в Штатах, есть риск разрастания протестов на фоне противоборства политических элит перед выборами, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков.

"На самом деле то, что мы наблюдаем с этими протестами, мне кажется, - это концентрированное выражение трех кризисов: расового, экономического и социального. Вот эти три кризиса в Америке осложняются текущей президентской кампанией, где, собственно, оппозиционные лагеря пытаются использовать(ситуацию) против действующего президента ( Дональда Трампа ) и наоборот", - сказал Сучков в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил Сучков, протесты в США не являются стихийным событием, в них может присутствовать координирующий механизм, потому что некоторые черты протестов повторяются в нескольких городах. По мнению эксперта, властям США пока не совсем удается взять ситуацию с протестами под контроль.

Сучков также отметил, что подобные протесты с насилием периодически случаются в США, а тлеющее социально-экономическое и расовое противоборство в Штатах никогда не прекращалось

"Учитывая то, что демократы всеми путями пытаются отстранить Трампа и лишить его каких-то перспектив на переизбрание, я думаю, риск разрастания, расползания и какого-то качественного усиления насилия в этих протестах связан как раз с тем, что противоборствующие лагеря будут стремиться не дать друг другу усилиться перед выборами. Все как раз к этому сводится", - добавил Сучков.