В Идлибе прошел пятнадцатый российско-турецкий патруль

СЕРАКАБ (Сирия), 4 июн - РИА Новости. Очередной, 15-й по счету российско-турецкий патруль прошел по участку трассы М-4 в сирийском Идлибе, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Четвертого июня состоялось очередное, 15-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб и составил около 30 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.