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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-06-04T11:17
https://ria.ru/20200604/1572448205.html
В Идлибе прошел пятнадцатый российско-турецкий патруль
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103045_0:157:1276:875_1036x0_80_0_0_aa9283bd0439c0fb887d830a9f95bfc5.jpg
РИА Новости

В Идлибе прошел пятнадцатый российско-турецкий патруль

11:17 04.06.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
СЕРАКАБ (Сирия), 4 июн - РИА Новости. Очередной, 15-й по счету российско-турецкий патруль прошел по участку трассы М-4 в сирийском Идлибе, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Четвертого июня состоялось очередное, 15-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб и составил около 30 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияБТР-82Воздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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