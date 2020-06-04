Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T11:16
https://ria.ru/20200604/1572448109.html
Эколог оценил последствия утечки топлива в Норильске
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572444081_7:0:1045:584_1036x0_80_0_0_acd7756e975aa2b0ee29945a106e25fb.jpg
РИА Новости

Эколог оценил последствия утечки топлива в Норильске

11:16 04.06.2020
2676
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОблет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Эколог Александр Колотов оценил последствия разлива нефтепродуктов в Норильске.
Колотов отметил, что основная задача сейчас — не допустить распространения загрязнения на озеро Пясино, так как оттуда нефтепродукты могут попасть в Карское море.
По словам эксперта, ситуация усугубляется тем, что произошел разлив не сырой нефти, а продукта нефтепереработки, что гораздо токсичнее. Эколог отметил, что дизельное топливо не так хорошо собирается боновыми заграждениями, и какая-то его часть осядет в донных отложениях.
"Поэтому последствия этой экологической катастрофы могут быть вполне долгоиграющими", - заявил Колотов в комментарии телеканалу "Звезда".
Также эколог указал на то, что в суровых климатических условиях Крайнего Севера биоразложение занимает много времени, поэтому подобные ситуации становятся "катастрофой на годы вперед".
Ранее на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело.
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Вчера, 10:35
В Росприроднадзоре рассказали о плане по ликвидации ЧП в Норильске
0001012
Обсудить 0
Александр КолотовРазлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
В Росприроднадзоре рассказали о плане по ликвидации ЧП в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Очевидец ЧП в Норильске рассказал подробности инцидента
Место разлива топлива в Норильске
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Разрушение резервуара в Норильске могло идти очень быстро, заявил эксперт
Ремонтные работы на нефтепроводе АО Транснефть-Прикамье
В Пермском крае прорвало нефтепровод
Место разлива топлива в Норильске
Ученые СФУ прибыли на место ЧП в Норильске
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
В Норильске для сдерживания дизтоплива используют морские боны
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
Место разлива топлива в Норильске
Эксперт объяснил введение ЧС после разлива топлива в Норильске
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020
В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу
Оползень в Норвегии. Скриншот
Оползень унес в море жилой поселок
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
В ЕР прокомментировали обращение депутата Якубовского по ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния