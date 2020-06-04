Эколог оценил последствия утечки топлива в Норильске

Колотов отметил, что основная задача сейчас — не допустить распространения загрязнения на озеро Пясино, так как оттуда нефтепродукты могут попасть в Карское море

По словам эксперта, ситуация усугубляется тем, что произошел разлив не сырой нефти, а продукта нефтепереработки, что гораздо токсичнее. Эколог отметил, что дизельное топливо не так хорошо собирается боновыми заграждениями, и какая-то его часть осядет в донных отложениях.

"Поэтому последствия этой экологической катастрофы могут быть вполне долгоиграющими", - заявил Колотов в комментарии телеканалу "Звезда".

Также эколог указал на то, что в суровых климатических условиях Крайнего Севера биоразложение занимает много времени, поэтому подобные ситуации становятся "катастрофой на годы вперед".

Ранее на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.