Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Парламент Парламент Украины уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Новым вице-премьером Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину. За ее кандидатуру проголосовали 255 депутатов. До этого Стефанишина была директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Пристайко занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 4 марта, когда Рада утвердила новый состав правительства. В прежнем кабинете он возглавлял Министерство иностранных дел.