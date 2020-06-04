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2020-06-04T12:08
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Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
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РИА Новости

Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции

11:14 04.06.2020 (обновлено: 12:08 04.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВадим Пристайко
Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Парламент Украины уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Новым вице-премьером Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину. За ее кандидатуру проголосовали 255 депутатов. До этого Стефанишина была директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
Пристайко занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 4 марта, когда Рада утвердила новый состав правительства. В прежнем кабинете он возглавлял Министерство иностранных дел.
По словам замглавы парламентской фракции "Слуга народа", теперь Пристайко станет послом Украины в Великобритании.
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Вадим ПристайкоУкраинаВ мире
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