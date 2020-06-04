Власти Вьетнама рассказали, из каких стран готовы принимать туристов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Вьетнама опровергли информацию о возобновлении оформления электронных виз в ближайшее время, да и в целом пока гостей из-за рубежа не ждут, Власти Вьетнама опровергли информацию о возобновлении оформления электронных виз в ближайшее время, да и в целом пока гостей из-за рубежа не ждут, сообщает АТОР.

Вьетнам приостановил въезд иностранных граждан с 22 марта, за исключением особых случаев. За первые пять месяцев 2020 года страна потеряла почти половину иностранного турпотока и 54 процента доходов от туризма. При этом в самом государстве эпидемиологическая обстановка одна из лучших в мире: новых случаев заражения коронавирусом не было почти 50 дней.

Национальный комитет по профилактике и контролю COVID-19 принял решение о том, что страна будет закрыта для иностранного туризма в ближайшее время. Но власти озвучили два условия возможного приема иностранных гостей.

Вьетнам готов принимать туристов из стран, где в течение 30 дней не было новых случаев заболевания коронавирусом, и допускать приезжих только в определенные курортные зоны, где будут внедрены "протоколы здоровья". По сообщению местных СМИ, первым таким направлением станет остров Фукуок, где есть международный аэропорт и развитая туристическая инфраструктура.

Также власти Вьетнама опровергли появившуюся в международных СМИ информацию о возобновлении с 1 июля выдачи электронных виз гражданам 80 стран, в том числе россиянам.