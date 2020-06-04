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2020-06-04T11:07
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Пекин сожалеет о решении США приостановить рейсы китайских авиакомпаний
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РИА Новости

Пекин сожалеет о решении США приостановить рейсы китайских авиакомпаний

11:07 04.06.2020
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© Flickr / byeangelСамолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
© Flickr / byeangel
ПЕКИН, 4 июн - РИА Новости. Пекин сожалеет о решении Вашингтона приостановить рейсы китайских авиакомпаний в США, управление гражданской авиации КНР сделало минстрансу США строгое представление в этой связи, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай сожалеет об этом решении. Согласно имеющейся информации, управление гражданской авиации КНР уже сделало строгое представление министерству транспорта США", - сообщил дипломат.
Вместе с тем Чжао Лицзянь сообщил, что управление гражданской авиации КНР и минтранс США поддерживают тесные контакты по вопросу организации авиасообщения между двумя странами, и им уже удалось достичь определенного прогресса в этой области.
"К настоящему моменту Китай уже обнародовал скорректированную политику (в области международного авиасообщения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации – ред.), надеемся, что США не станут чинить препятствий для решения этой проблемы", - подчеркнул он.
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Минтранс США в среду заявил, что с 16 июня прекращает все регулярные пассажирские перевозки китайских авиакомпаний в страну и из нее. Ведомство отметило, что данное решение принято в ответ на неспособность правительства Китая обеспечить американским перевозчикам в полной мере реализацию их двустороннего права на выполнение регулярных пассажирских авиаперевозок в Китай и из Китая.
В конце января американские власти на фоне распространения COVID-19 запретили въезд в страну гражданам ряда стран, которые за две недели до этого побывали в Китае, но никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводили. В феврале большинство американских перевозчиков добровольно решили приостановить все пассажирские рейсы в Китай, и к середине месяца число рейсов между двумя странами сократилось до 20, выполняли их только китайские авиакомпании.
В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии управление гражданской авиации КНР потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.
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Однако в четверг управление сообщило, что все иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии не могли выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня смогут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Ухань. Для этого авиаперевозчикам необходимо подать заявку в управление и согласовать план полетов в выбранный аэропорт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаМИД КНРКитайСШАВ мире
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