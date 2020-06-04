Кузнецова призвала привлечь экспертов к реформированию органов опеки

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Родительское сообщество, эксперты, общественные организации и профильные ведомства должны быть привлечены к разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства, главная цель которой должна быть защита семьи, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Родительское сообщество, эксперты, общественные организации и профильные ведомства должны быть привлечены к разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства, главная цель которой должна быть защита семьи, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

Ранее Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.

"Первое, что нужно сделать – это разработать концепцию реформирования с участием экспертов, общественных организаций, родительского сообщества, профильных министерств и ведомств – всех, кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности, чтобы на этой основе выстроить четкие поэтапные шаги для изменения такого ключевого инструмента работы с семьей", – сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба омбудсмена.

Также реформирование органов опеки и попечительства предполагает выстраивание понятной вертикали управления, главная цель которой - защита семьи и её целостности. Кроме того, по словам омбудсмена, важно обратить внимание на программы подготовки специалистов, кадровое обеспечение и выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики.