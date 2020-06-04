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2020-06-04T11:04
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Кузнецова призвала привлечь экспертов к реформированию органов опеки
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РИА Новости

Кузнецова призвала привлечь экспертов к реформированию органов опеки

11:04 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Родительское сообщество, эксперты, общественные организации и профильные ведомства должны быть привлечены к разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства, главная цель которой должна быть защита семьи, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
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"Первое, что нужно сделать – это разработать концепцию реформирования с участием экспертов, общественных организаций, родительского сообщества, профильных министерств и ведомств – всех, кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности, чтобы на этой основе выстроить четкие поэтапные шаги для изменения такого ключевого инструмента работы с семьей", – сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба омбудсмена.
Также реформирование органов опеки и попечительства предполагает выстраивание понятной вертикали управления, главная цель которой - защита семьи и её целостности. Кроме того, по словам омбудсмена, важно обратить внимание на программы подготовки специалистов, кадровое обеспечение и выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики.
"В последнее время произошел целый каскад ЧП, связанных с действиями или бездействием органов системы профилактики... Проведенный анализ показал, что имеющиеся нарушения обусловлены: слабым межведомственным взаимодействием, отсутствием системы подготовки и подбора кадров, отсутствием четких критериев оценки деятельности органов опеки и попечительства", - заключила Кузнецова.
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