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2020-06-04T11:04
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В Японии арестовали подозреваемого в расстреле родственников из арбалета
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РИА Новости

В Японии арестовали подозреваемого в расстреле родственников из арбалета

11:04 04.06.2020
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© Fotolia / bondvitАрбалет
Арбалет
© Fotolia / bondvit
ТОКИО, 4 июн - РИА Новости. Японская полиция арестовала 23-летнего студента, подозреваемого в убийстве из арбалета своей матери и бабушки в городе Такарадзука, префектура Хёго, к северо-востоку от города Кобэ, сообщили японские СМИ.
По данным агентства Киодо, следствие полагает, что подозреваемый Хидэаки Нодзу совершил умышленное убийство.
Кроме того, он целился и ранил также в своего младшего брата и еще одну родственницу. Их доставили в госпиталь, состояние пострадавших оценивается как "стабильное".
По данным телеканала Фудзи-ТВ, соседи по дому, где произошла трагедия, позвонили утром в полицию и сообщили, что женщина, раненная стрелой в голову, выбежала на улицу с криком о помощи.
Нодзу был арестован недалеко от места преступления. По словам полиции, он признал, что действительно стрелял в родственников из арбалета. Однако мотивы преступления пока не выяснены.
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