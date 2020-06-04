В Японии арестовали подозреваемого в расстреле родственников из арбалета

ТОКИО, 4 июн - РИА Новости. Японская полиция арестовала 23-летнего студента, подозреваемого в убийстве из арбалета своей матери и бабушки в городе Такарадзука, префектура Японская полиция арестовала 23-летнего студента, подозреваемого в убийстве из арбалета своей матери и бабушки в городе Такарадзука, префектура Хёго , к северо-востоку от города Кобэ, сообщили японские СМИ.

По данным агентства Киодо, следствие полагает, что подозреваемый Хидэаки Нодзу совершил умышленное убийство.

Кроме того, он целился и ранил также в своего младшего брата и еще одну родственницу. Их доставили в госпиталь, состояние пострадавших оценивается как "стабильное".

По данным телеканала Фудзи-ТВ, соседи по дому, где произошла трагедия, позвонили утром в полицию и сообщили, что женщина, раненная стрелой в голову, выбежала на улицу с криком о помощи.