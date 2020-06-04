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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-06-04T11:58
https://ria.ru/20200604/1572446621.html
Мишустин поблагодарил премьера Белоруссии за совместную работу
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РИА Новости

Мишустин поблагодарил премьера Белоруссии за совместную работу

11:00 04.06.2020 (обновлено: 11:58 04.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил в телефонном разговоре в четверг своего белорусского коллегу Сергея Румаса, решение об отставке правительства которого накануне принял президент Александр Лукашенко, за совместную работу и вклад в белорусско-российскую интеграцию, сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.
"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что Мишустин поблагодарил Румаса "за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза". Мишустин от всей души пожелал Румасу удачи, благополучия и крепкого здоровья, добавили в пресс-службе.
Белорусский Совет министров с 2018 года возглавляет Румас. Ранее Лукашенко сообщил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом глава республики заверил, что подавляющее большинство ныне действующих членов Совмина останутся на своих должностях. Предложения по новому составу правительства были рассмотрены в среду в ходе совещания у Лукашенко. При этом президент Белоруссии заявил, что революции при смене состава правительства республики не будет.
Вечером этого же дня в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что президент принял решение об отставке правительства. Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования, уточнили там.
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