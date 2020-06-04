Изъятые из семьи в Оренбуржье дети находятся в госучреждении

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четыре ребёнка, насильно изъятые из многодетной семьи в Оренбургской области, продолжают находиться в госучреждении, с ними работают психологи, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей. К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.
"В настоящее время дети находятся в государственном учреждении, им помогают с перенесенным потрясением справиться специалисты, привлечены психологи", - говорится в сообщении.
Кузнецова также заявила, что будут проверены, в том числе действия органов системы профилактики.
"Самое страшное, что это действия органов профилактики... Мы видим, что система наказывать умеет, теперь стоит проверить – была ли предложена помощь семье, все ли было сделано для ее сохранения", – отмечает омбудсмен, которую цитирует пресс-служба.