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2020-06-04T11:02
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Изъятые из семьи в Оренбуржье дети находятся в госучреждении
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РИА Новости

Изъятые из семьи в Оренбуржье дети находятся в госучреждении

11:02 04.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четыре ребёнка, насильно изъятые из многодетной семьи в Оренбургской области, продолжают находиться в госучреждении, с ними работают психологи, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей. К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.
"В настоящее время дети находятся в государственном учреждении, им помогают с перенесенным потрясением справиться специалисты, привлечены психологи", - говорится в сообщении.
Кузнецова также заявила, что будут проверены, в том числе действия органов системы профилактики.
"Самое страшное, что это действия органов профилактики... Мы видим, что система наказывать умеет, теперь стоит проверить – была ли предложена помощь семье, все ли было сделано для ее сохранения", – отмечает омбудсмен, которую цитирует пресс-служба.
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