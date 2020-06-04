Изъятые из семьи в Оренбуржье дети находятся в госучреждении

Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей. К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.