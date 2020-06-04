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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:58
https://ria.ru/20200604/1572446228.html
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

10:58 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"В настоящий момент на предприятии более 40 выявленных случаев, и работа Роспотребнадзора продолжается. Весь полуторатысячный коллектив колбасного цеха, где выявлен COVID-19, будет протестирован за счёт предприятия. Необходимые меры для обеспечения безопасности остальных работников также предприняты", - написал Ведерников в своем аккаунте в Instagram.
Среди других очагов коронавируса в регионе он назвал Моринский психоневрологический интернат, где, как сообщалось, заразились 30 постояльцев и 7 сотрудников, а также администрацию Плюсского района (11 заболевших из 29 сотрудников).
"Руководство… организаций, где за прошедшие несколько дней были выявлены очаги (помимо комбината, это администрация Плюсского района и Моринский психоневрологический интернат), будет во вторник отчитываться на координационном совещании по обеспечению правопорядка… По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности", - отметил губернатор.
По данным областного оперштаба, на четверг в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса против 1066 в среду. Выздоровели 417 человек, 10 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьПроисшествия
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