На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

"Руководство… организаций, где за прошедшие несколько дней были выявлены очаги (помимо комбината, это администрация Плюсского района и Моринский психоневрологический интернат), будет во вторник отчитываться на координационном совещании по обеспечению правопорядка… По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности", - отметил губернатор.