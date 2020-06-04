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2020-06-04T10:53
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Уголовное дело о взрывах на заводе в Дзержинске возратили прокурору
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РИА Новости

Уголовное дело о взрывах на заводе в Дзержинске возратили прокурору

10:53 04.06.2020
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© Фото : фото очевидцаДым от взрыва на заводе НИИ "Кристалл" в Дзержинске. 4 апреля 2019
Дым от взрыва на заводе НИИ Кристалл в Дзержинске. 4 апреля 2019
© Фото : фото очевидца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Суд в Дзержинске Нижегородской области вернул прокурору уголовное дело о серии взрывов на заводе имени Свердлова из-за обнаруженных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства РФ в ходе расследования, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Из материалов уголовного дела следует, что специалист по персоналу цеха завода имени Свердлова, отвечавшая за ведение работ по транспортированию и переупаковыванию мин подчинёнными ей сотрудниками, небрежно отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей и не проконтролировала работников должным образом.
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
28 апреля, 17:32Взрыв на заводе в Дзержинске
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"Ее бездействие привело к нарушению технологического процесса операции переупаковывания мин, а также не позволило своевременно выявить имеющиеся в минах дефекты одной из деталей механизма ее возведения, приведшие к самопроизвольному переводу мины в боевое положение. В результате 31 августа 2018 года было допущено падение мин на бетонный пол, что привело к их срабатыванию и взрывы трех мин с последующим пожаром", - говорится в сообщении.
В результате взрыва погибли шесть работников завода, а также было разрушено и частично повреждено здание цеха. Ущерб от взрыва составил более 48 миллионов рублей. В отношении специалиста по персоналу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, причинение крупного ущерба).
"В судебном заседании судом установлено, что в ходе расследования уголовного дела органами следствия допущены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства РФ. Постановлением Дзержинского городского суда уголовное дело на основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ возвращено прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела судом", - подчеркивается в сообщении.
Президент России Владимир Путин
4 июня 2019, 17:26Взрыв на заводе в Дзержинске
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
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Взрыв на заводе имени Свердлова в ДзержинскеНижегородская областьПроисшествия
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