Уголовное дело о взрывах на заводе в Дзержинске возратили прокурору

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Суд в Дзержинске Суд в Дзержинске Нижегородской области вернул прокурору уголовное дело о серии взрывов на заводе имени Свердлова из-за обнаруженных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства РФ в ходе расследования, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Из материалов уголовного дела следует, что специалист по персоналу цеха завода имени Свердлова, отвечавшая за ведение работ по транспортированию и переупаковыванию мин подчинёнными ей сотрудниками, небрежно отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей и не проконтролировала работников должным образом.

"Ее бездействие привело к нарушению технологического процесса операции переупаковывания мин, а также не позволило своевременно выявить имеющиеся в минах дефекты одной из деталей механизма ее возведения, приведшие к самопроизвольному переводу мины в боевое положение. В результате 31 августа 2018 года было допущено падение мин на бетонный пол, что привело к их срабатыванию и взрывы трех мин с последующим пожаром", - говорится в сообщении.

В результате взрыва погибли шесть работников завода, а также было разрушено и частично повреждено здание цеха. Ущерб от взрыва составил более 48 миллионов рублей. В отношении специалиста по персоналу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, причинение крупного ущерба).