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2020-06-04T10:50
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Число задержаний в США с начала протестов превысило десять тысяч
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РИА Новости

Число задержаний в США с начала протестов превысило десять тысяч

10:50 04.06.2020
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты у Белого дома в Вашингтоне
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Тургиев Михаил
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число задержанных с начала протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, превысило 10 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на собственные подсчеты.
Накануне агентство сообщало о 9,3 тысячи задержанных в США.
Самое большое число задержанных - четверть от общего количества - приходится на Лос-Анджелес. За ним следуют Нью-Йорк, Даллас и Филадельфия. Большинство задержаний связано с мелкими нарушениями, такими как, например, нарушение комендантского часа. Сотни людей арестованы по обвинению в краже и мародерстве.
Как отмечает агентство, его подсчеты не включают задержания, о которых власти не сообщили к вечеру среды.
Президент США Дональд Трамп
3 июня, 09:13
АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Лос-АнджелесСШАВ мире
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