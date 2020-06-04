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2020-06-04T10:49
https://ria.ru/20200604/1572445447.html
Нефть дешевеет на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+
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РИА Новости

Нефть дешевеет на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

10:49 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на неоднозначных новостях о предстоящем заседании ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,48% - до 39,2 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,06% - до 36,52 доллара за баррель.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
3 июня, 14:02Сказано в эфире
Эксперт: рост цен на нефть надо воспринимать с "осторожным оптимизмом"Цены на нефть превысили $40 за баррель впервые за два месяца. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович призвал однако не торопиться с выводами. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
В центре внимания инвесторов июньское заседание ОПЕК+. Изначально встречу альянса планировалось провести 9-10 июня, но затем ОПЕК+ начала обсуждать перенос заседания на 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого решения. Однако в среду появилась информация, что встреча ОПЕК+ 4 июня может не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.
"Рынок взглянул на это и отметил, что заключение новой сделки становится все сложнее", - цитирует агентство Рейтер главу отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклана Шо (Lachlan Shaw).
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца.
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РоссияОПЕКBrentЭкономика
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