Нефть дешевеет на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

Эксперт: рост цен на нефть надо воспринимать с "осторожным оптимизмом" Цены на нефть превысили $40 за баррель впервые за два месяца. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович призвал однако не торопиться с выводами. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.