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2020-06-04T10:46
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В США отстранили от работы полицейских, напавших на журналистов
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РИА Новости

В США отстранили от работы полицейских, напавших на журналистов

10:46 04.06.2020
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© Sputnik / Николь Руссел / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста. Стоп-кадр видео
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Николь Руссел
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Двое полицейских, атаковавших корреспондента и оператора австралийского телеканала 7 News, которые освещали протесты вблизи Белого Дома в Вашингтоне, отстранены от выполнения оперативной работы на время расследования инцидента, сообщила парковая полиция США.
"В соответствии с нашей установленной практикой и процедурами, двое полицейских парковой полиции США были переведены для выполнения административных задач на время проведения расследования инцидента с австралийскими журналистами", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Ранее корреспондент 7 News Амелия Брейс и оператор Тим Майерс были атакованы полицейскими во время создания репортажа о протестах вблизи Белого Дома в Вашингтоне. Премьер-министр Австралии Скот Моррисон призвал посольство страны в Вашингтоне расследовать действия полиции США по отношению к австралийским журналистам во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
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2 июня, 21:39
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Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
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