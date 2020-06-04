В США отстранили от работы полицейских, напавших на журналистов

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Двое полицейских, атаковавших корреспондента и оператора австралийского телеканала 7 News, которые освещали протесты вблизи Белого Дома в Вашингтоне, отстранены от выполнения оперативной работы на время расследования инцидента, сообщила парковая полиция США.
"В соответствии с нашей установленной практикой и процедурами, двое полицейских парковой полиции США были переведены для выполнения административных задач на время проведения расследования инцидента с австралийскими журналистами", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
(2 of 2) "As is consistent with our established practices and procedures, two U.S. Park Police officers have been assigned to administrative duties, while an investigation takes place regarding the incident with the Australian Press."— USPPNEWS (@usparkpolicepio) June 3, 2020
Ранее корреспондент 7 News Амелия Брейс и оператор Тим Майерс были атакованы полицейскими во время создания репортажа о протестах вблизи Белого Дома в Вашингтоне. Премьер-министр Австралии Скот Моррисон призвал посольство страны в Вашингтоне расследовать действия полиции США по отношению к австралийским журналистам во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.