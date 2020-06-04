Для полета на МКС на корабле Маска выбрали первых туристов

В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полёт Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года.

Как сообщил Саффредини телеканалу CNBC, три туриста для полёта на МКС, планирующегося в октябре 2021 года, уже определены и будут объявлены примерно через месяц.

По его словам, компания ведёт переговоры с потенциальными туристами для последующих двух полётов, которые будут осуществляться раз в полгода.

В январе Axiom Space сообщила, что планирует создать четыре коммерческих модуля (узловой, исследовательско-производственный, жилой и обзорный) для МКС с запуском первого из них в 2024 году. В будущем после принятия решения о завершении эксплуатации МКС эти модули будут отстыкованы от станции и образуют отдельную коммерческую станцию. Для этого ее дооснастят большой энергетической платформой.

Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини.