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2020-06-04T10:39
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Для полета на МКС на корабле Маска выбрали первых туристов
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РИА Новости

Для полета на МКС на корабле Маска выбрали первых туристов

10:39 04.06.2020
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первые три туриста для полёта на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска выбраны, их объявят через месяц, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на исполнительного директора фирмы Axiom Space Майкла Саффредини.
В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полёт Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года.
Как сообщил Саффредини телеканалу CNBC, три туриста для полёта на МКС, планирующегося в октябре 2021 года, уже определены и будут объявлены примерно через месяц.
По его словам, компания ведёт переговоры с потенциальными туристами для последующих двух полётов, которые будут осуществляться раз в полгода.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
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В январе Axiom Space сообщила, что планирует создать четыре коммерческих модуля (узловой, исследовательско-производственный, жилой и обзорный) для МКС с запуском первого из них в 2024 году. В будущем после принятия решения о завершении эксплуатации МКС эти модули будут отстыкованы от станции и образуют отдельную коммерческую станцию. Для этого ее дооснастят большой энергетической платформой.
Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини.
В 2001-2009 годах на российских кораблях "Союзах" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
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Илон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаSpaceX
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