В России за сутки умерли 169 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 169 человек с COVID-19 , за все время - 5 384, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки умерли 169 человек... За весь период умерли 5 384 человека", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки 64 человека умерли в Москве, 24 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Подмосковье, по четыре в Пермском крае и Тверской области.