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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:37
https://ria.ru/20200604/1572444287.html
В России за сутки умерли 169 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 169 пациентов с COVID-19

10:37 04.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 169 человек с COVID-19 , за все время - 5 384, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 169 человек... За весь период умерли 5 384 человека", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 64 человека умерли в Москве, 24 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Подмосковье, по четыре в Пермском крае и Тверской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
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