В Пермском крае прорвало нефтепровод

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Магистральный нефтепровод "Холмогоры — Клин" компании "Транснефть — Прикамье" разгерметизировался с последующим разливом нефти в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступила информация о разгерметизации нефтепровода на участке Пермь — Лазарево в 3,5 километра юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с разливом нефти объемом около десяти кубических метров без последующего горения", — сказал собеседник агентства, добавив, что авария произошла накануне.
По его словам, участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут — Полоцк.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 6 июня. К ликвидации последствий ЧП привлечены 34 человека и десять единиц техники.