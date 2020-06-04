В Пермском крае прорвало нефтепровод

"Поступила информация о разгерметизации нефтепровода на участке Пермь — Лазарево в 3,5 километра юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с разливом нефти объемом около десяти кубических метров без последующего горения", — сказал собеседник агентства, добавив, что авария произошла накануне.