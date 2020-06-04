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В Пермском крае прорвало нефтепровод
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РИА Новости

В Пермском крае прорвало нефтепровод

10:37 04.06.2020 (обновлено: 15:16 04.06.2020)
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© Фото : сайт АО "Транснефть-Прикамье"Ремонтные работы на нефтепроводе АО "Транснефть-Прикамье"
Ремонтные работы на нефтепроводе АО Транснефть-Прикамье
© Фото : сайт АО "Транснефть-Прикамье"
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Магистральный нефтепровод "Холмогоры — Клин" компании "Транснефть — Прикамье" разгерметизировался с последующим разливом нефти в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Поступила информация о разгерметизации нефтепровода на участке Пермь — Лазарево в 3,5 километра юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с разливом нефти объемом около десяти кубических метров без последующего горения", — сказал собеседник агентства, добавив, что авария произошла накануне.

По его словам, участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут — Полоцк.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 6 июня. К ликвидации последствий ЧП привлечены 34 человека и десять единиц техники.
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