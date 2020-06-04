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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:25
https://ria.ru/20200604/1572444174.html
В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015722_0:137:3032:1843_1036x0_80_0_0_bb6ac2551a7917af6b66148676efb4db.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом

10:36 04.06.2020 (обновлено: 11:25 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 8831 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 1998, Подмосковье — 767, Санкт-Петербурге — 375 и Нижегородской области — 319. Уточняется, что 3374 человека из новых зарегистрированных не имеют симптомов заболевания. Умерли 169 пациентов — на девять летальных исходов меньше, чем накануне.
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Вчера сообщалось о 8536 новых случаях заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах зафиксировано 441 108 пациентов с COVID-19, из них более 204 тысяч вылечились, 5384 умерли.
В России начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.
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Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 6,2 миллиона человек, свыше 380 тысяч скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Хорошо статистику рисуют, надоело уже честно
4 июня, 10:39
ВВВячеслав Володько
24101221
Странная статистика, непонятно сколько тестов делают каждый день и как тестят. Цифры из воздуха получаются.
4 июня, 10:40
Mikhail Z
21120114
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