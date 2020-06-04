В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом

Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 8831 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением . За сутки в России выявили 8831 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 1998, Подмосковье — 767, Санкт-Петербурге — 375 и Нижегородской области — 319. Уточняется, что 3374 человека из новых зарегистрированных не имеют симптомов заболевания. Умерли 169 пациентов — на девять летальных исходов меньше, чем накануне.

Вчера сообщалось о 8536 новых случаях заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах зафиксировано 441 108 пациентов с COVID-19, из них более 204 тысяч вылечились, 5384 умерли.

В России начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 6,2 миллиона человек, свыше 380 тысяч скончались.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты , Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия , Франция, Германия и Перу.