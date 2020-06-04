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2020-06-04T10:35
https://ria.ru/20200604/1572444137.html
Крупнейшая сеть Walmart убрала оружие из ряда магазинов в США
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470284_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_99ced43d8fb8c53bbef72676e071dffd.jpg
РИА Новости

Крупнейшая сеть Walmart убрала оружие из ряда магазинов в США

10:35 04.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевПустые полки в супермаркете Walmart, где раньше были антисептики, средства от простуды и другие товары
Пустые полки в супермаркете Walmart, где раньше были антисептики, средства от простуды и другие товары
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Пустые полки в супермаркете Walmart, где раньше были антисептики, средства от простуды и другие товары. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американская розничная торговая сеть Walmart убрала огнестрельное оружие и боеприпасы из торговых залов в некоторых магазинах на фоне протестных акций, переходящих в беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, сообщает телеканал CNN.
"Как ответственный продавец охотничьего и спортивного огнестрельного оружия мы на время убрали оружие и боеприпасы из торговых залов некоторых магазинов в целях предосторожности", - заявила компания телеканалу.
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По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.
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WalmartСШАВ мире
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