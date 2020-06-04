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2020-06-04T11:46
https://ria.ru/20200604/1572444083.html
В Росприроднадзоре рассказали о плане по ликвидации ЧП в Норильске
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РИА Новости

В Росприроднадзоре рассказали о плане по ликвидации ЧП в Норильске

10:35 04.06.2020 (обновлено: 11:46 04.06.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОблет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Технология сбора нефтепродуктов после ЧП в Норильске предполагает их помещение в резервуары с последующей очисткой от воды, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы находимся в арктической зоне. Также мы знаем, что указанный город, кроме всего прочего, участвует в федеральном проекте "Чистый воздух". В его рамках нам и так есть чем здесь заниматься, и добавлять в атмосферный воздух все компоненты, которые могут появиться после сжигания, мы считаем неприемлемым", — приводятся слова Радионовой в официальном Telegram-канале "Норникеля".

Глава ведомства добавила, что при выбранной технологии не исключено дальнейшее использование разлившегося топлива.
Параллельно идет работа по очистке и утилизации грунта, его переместят в безопасное место — на бетонное основание: это позволит задержать дальнейшее распространение вредных веществ при попадании осадков.
Специалисты Росприроднадзора намерены присутствовать в регионе до полного восстановления экосреды.
Глава МЧС и губернатор Красноярского края с воздуха осмотрели место разлива топлива
Вчера, 08:36
Зиничев и Усс с воздуха осмотрели место разлива топлива в Норильске
В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело.
Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
В четверг утром место ЧП посетили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Накануне на совещании у президента глава Зиничев констатировал, что информация о случившемся поступила спасателям только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников, а также призвал к ответу Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, ставшую источником разлива топлива.
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Вчера, 11:16
Эколог оценил последствия утечки топлива в Норильске
4020577
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Земля - РИА НаукаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссВладимир ПутинСветлана РадионоваКрасноярский крайОбществоРазлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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