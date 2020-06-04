В Росприроднадзоре рассказали о плане по ликвидации ЧП в Норильске

"Мы находимся в арктической зоне. Также мы знаем, что указанный город, кроме всего прочего, участвует в федеральном проекте "Чистый воздух". В его рамках нам и так есть чем здесь заниматься, и добавлять в атмосферный воздух все компоненты, которые могут появиться после сжигания, мы считаем неприемлемым", — приводятся слова Радионовой в официальном Telegram- канале "Норникеля".