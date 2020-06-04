В ВСУ выявили десять новых случаев заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся четыре человека… Шесть человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ коронавирус выявлен у 131 человека, всего за время пандемии выздоровели 128 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 500 человек.