Китай передал свердловским врачам и организаторам ЕГЭ 40 тысяч масок

МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Генконсульство Китая в Екатеринбурге передало свердловским врачам и организаторам ЕГЭ около 40 тысяч медицинских защитных масок.
Торжественная церемония прошла на станции "Скорой помощи" и у здания института развития регионального образования области.
В обращении к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву генконсул Цуй Шаочунь отметил, что высокий уровень отношений России и Китая нашел свое яркое воплощение и в совместной борьбе с эпидемией. "Жители Свердловской области оказывали Китаю бесценную помощь и содействие в самую трудную минуту, за что тот от всей души благодарен", – сказал генконсул.