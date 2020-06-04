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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-06-04T10:31
https://ria.ru/20200604/1572443834.html
Китай передал свердловским врачам и организаторам ЕГЭ 40 тысяч масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048730_0:198:2745:1742_1036x0_80_0_0_a4ad2c904524a419b1c9f0e6afed76b5.jpg
РИА Новости

Китай передал свердловским врачам и организаторам ЕГЭ 40 тысяч масок

10:31 04.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинские маски
МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Генконсульство Китая в Екатеринбурге передало свердловским врачам и организаторам ЕГЭ около 40 тысяч медицинских защитных масок.
Торжественная церемония прошла на станции "Скорой помощи" и у здания института развития регионального образования области.
В обращении к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву генконсул Цуй Шаочунь отметил, что высокий уровень отношений России и Китая нашел свое яркое воплощение и в совместной борьбе с эпидемией. "Жители Свердловской области оказывали Китаю бесценную помощь и содействие в самую трудную минуту, за что тот от всей души благодарен", – сказал генконсул.
Микроскоп
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Россия-Китай: ГлавноеСвердловская областьКитай
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