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2020-06-04T10:30
https://ria.ru/20200604/1572443798.html
Трем жителям Лас-Вегаса, подстрекавшим к насилию, предъявили обвинения
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РИА Новости

Трем жителям Лас-Вегаса, подстрекавшим к насилию, предъявили обвинения

10:30 04.06.2020
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© AFP 2020 / Mark Felix Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас
© AFP 2020 / Mark Felix
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Троим мужчинам, которые, предположительно, призывали к насилию во время протестов в американском Лас-Вегасе, предъявлены обвинения, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте офиса генпрокурора в штате Невада.
Как сообщается, каждому были предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения вреда с использованием огня и взрывчатки во время протестов в Лас-Вегасе, а также во владении незарегистрированным взрывным устройством, в частности речь идет о коктейле Молотова. Они были заключены под стражу.
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"Провокаторы насилия использовали мирные протесты и демонстрации по всей стране, включая Неваду, пользуясь реальным и законным негодованием, вызванным смертью Джорджа Флойда, для выполнения своих радикальных планов", - заявил прокурор Николас Трутанич.
Трое мужчин жили в Лас-Вегасе и состояли в движении Boogaloo. Данный термин, согласно заявлению офиса генпрокурора, "используется экстремистами для обозначения грядущей гражданской войны и/ или распада общества".
Как сообщается, мужчин задержали 30 мая. По данным телеканала CNN, в машине одного из задержанных было найдено множество легковоспламеняемых веществ, включая бензин. Также были изъяты баллончики с лаком для волос, коробка фейерверков, пистолет и ружье 12 калибра.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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