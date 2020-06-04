Трем жителям Лас-Вегаса, подстрекавшим к насилию, предъявили обвинения

Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас. Архивное фото

Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Троим мужчинам, которые, предположительно, призывали к насилию во время протестов в американском Троим мужчинам, которые, предположительно, призывали к насилию во время протестов в американском Лас-Вегасе , предъявлены обвинения, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте офиса генпрокурора в штате Невада

Как сообщается, каждому были предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения вреда с использованием огня и взрывчатки во время протестов в Лас-Вегасе, а также во владении незарегистрированным взрывным устройством, в частности речь идет о коктейле Молотова. Они были заключены под стражу.

"Провокаторы насилия использовали мирные протесты и демонстрации по всей стране, включая Неваду, пользуясь реальным и законным негодованием, вызванным смертью Джорджа Флойда, для выполнения своих радикальных планов", - заявил прокурор Николас Трутанич.

Трое мужчин жили в Лас-Вегасе и состояли в движении Boogaloo. Данный термин, согласно заявлению офиса генпрокурора, "используется экстремистами для обозначения грядущей гражданской войны и/ или распада общества".

Как сообщается, мужчин задержали 30 мая. По данным телеканала CNN, в машине одного из задержанных было найдено множество легковоспламеняемых веществ, включая бензин. Также были изъяты баллончики с лаком для волос, коробка фейерверков, пистолет и ружье 12 калибра.