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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:30
https://ria.ru/20200604/1572443771.html
В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569713472_0:344:3027:2047_1036x0_80_0_0_1089b62fdd3ed0955269df5e9f8aa648.jpg
РИА Новости

В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом

10:30 04.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Пациент с коронавирусом скончался в одной из крымских больниц, еще пять находится в тяжелом состоянии, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Ранее сообщалось об 11 скончавшихся.
"Один пациент, бывший в тяжелом состоянии, длительное время находившийся в реанимационном отделении, скончался. Из 110 человек, остающихся на лечении, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии: четыре в реанимации Симферопольской городской клинической больницы, один - в Евпаторийской", - сказал Лясковский на брифинге.
По его словам, в медицинских организациях продолжают лечение 110 человек. При этом 80 из них находятся в средней степени тяжести, 25 – в удовлетворительном состоянии.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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