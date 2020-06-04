В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом

Врач в медицинской маске и халате в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Пациент с коронавирусом скончался в одной из крымских больниц, еще пять находится в тяжелом состоянии, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Ранее сообщалось об 11 скончавшихся.

"Один пациент, бывший в тяжелом состоянии, длительное время находившийся в реанимационном отделении, скончался. Из 110 человек, остающихся на лечении, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии: четыре в реанимации Симферопольской городской клинической больницы, один - в Евпаторийской", - сказал Лясковский на брифинге.

По его словам, в медицинских организациях продолжают лечение 110 человек. При этом 80 из них находятся в средней степени тяжести, 25 – в удовлетворительном состоянии.

Всего в республике зарегистрировано 405 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровевших - 285 человек. За последние сутки выписано 26 человек.