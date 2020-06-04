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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:29
https://ria.ru/20200604/1572443637.html
В Ульяновской области 17 медиков районной больницы заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области 17 медиков районной больницы заболели COVID-19

10:29 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Семнадцать медработников Новомалыклинской районной больницы в Ульяновской области заразились коронавирусом, терапевтическое отделение медучреждения закрыто на обсервацию, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
"К сожалению, у нас вновь зарегистрирован очаг заболевания в одном из медучреждений области – Новомалыклинской районной больнице, где заразились 17 медицинских работников… Скорректирована работа персонала, организованы "грязные" и "чистые" зоны, ведется маршрутизация больных, на обсервацию отправлено терапевтическое отделение", - сказал Морозов на видео, опубликованном в его Instagram.
Он добавил, что в отдельно стоящем здании больницы будет запущено отделение для больных с пневмонией и подозрением на COVID-19, ведется тотальная дезинфекция всех отделений медучреждения.
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По словам Морозова, согласно предварительным данным, коронавирус в больницу был занесен с пациентом, больным COVID-19. "К сожалению, мы можем констатировать неквалифицированные действия руководства больницы по обеспечению безопасности пациентов и работников больницы. Считаю, что и муниципальные власти вовремя не отреагировали на происходящее в медицинском учреждении, не проконтролировали забор анализов и изоляцию первого заболевшего", - заявил губернатор.
В связи с этим, по словам Морозова, будет дана оценка действиям руководства больницы и муниципальных властей.
В Ульяновской области подтверждено 2870 случаев заболевания коронавирусом, 832 человека выздоровели, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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