В Ульяновской области 17 медиков районной больницы заболели COVID-19

САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Семнадцать медработников Новомалыклинской районной больницы в Семнадцать медработников Новомалыклинской районной больницы в Ульяновской области заразились коронавирусом, терапевтическое отделение медучреждения закрыто на обсервацию, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов

"К сожалению, у нас вновь зарегистрирован очаг заболевания в одном из медучреждений области – Новомалыклинской районной больнице, где заразились 17 медицинских работников… Скорректирована работа персонала, организованы "грязные" и "чистые" зоны, ведется маршрутизация больных, на обсервацию отправлено терапевтическое отделение", - сказал Морозов на видео, опубликованном в его Instagram.

Он добавил, что в отдельно стоящем здании больницы будет запущено отделение для больных с пневмонией и подозрением на COVID-19, ведется тотальная дезинфекция всех отделений медучреждения.

По словам Морозова, согласно предварительным данным, коронавирус в больницу был занесен с пациентом, больным COVID-19. "К сожалению, мы можем констатировать неквалифицированные действия руководства больницы по обеспечению безопасности пациентов и работников больницы. Считаю, что и муниципальные власти вовремя не отреагировали на происходящее в медицинском учреждении, не проконтролировали забор анализов и изоляцию первого заболевшего", - заявил губернатор.

В связи с этим, по словам Морозова, будет дана оценка действиям руководства больницы и муниципальных властей.

В Ульяновской области подтверждено 2870 случаев заболевания коронавирусом, 832 человека выздоровели, 12 скончались.