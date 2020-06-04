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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:27
https://ria.ru/20200604/1572443528.html
В Екатеринбурге больница прекратила прием пациентов из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572226348_0:28:3054:1745_1036x0_80_0_0_922f9c1357c5e98a87e08b1abcb1c40a.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге больница прекратила прием пациентов из-за коронавируса

10:27 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Центральная городская больница №20 в Екатеринбурге приостановила прием пациентов из-за фиксации нескольких заносов коронавируса в медучреждение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтвержден 6381 случай заболевания. Вылечились и выписаны из больницы 2680 свердловчан, 33 человека скончались.
"В работу центральной городской больницы №20 Екатеринбурга введены ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции после фиксации нескольких заносов. Отделения медучреждения закрыты на прием больных", - сказали в штабе.
Там отметили, что ранее госпитализированные пациенты продолжают получать лечение по профилю заболевания и перед выпиской проходят обязательное тестирование на коронавирус. После полной выписки будет проведена дезинфекция для получения разрешения Роспотебнадзора на возобновление штатной работы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьЕкатеринбург
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