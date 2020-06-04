В Екатеринбурге больница прекратила прием пациентов из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Центральная городская больница №20 в Екатеринбурге приостановила прием пациентов из-за фиксации нескольких заносов коронавируса в медучреждение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтвержден 6381 случай заболевания. Вылечились и выписаны из больницы 2680 свердловчан, 33 человека скончались.
"В работу центральной городской больницы №20 Екатеринбурга введены ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции после фиксации нескольких заносов. Отделения медучреждения закрыты на прием больных", - сказали в штабе.
Там отметили, что ранее госпитализированные пациенты продолжают получать лечение по профилю заболевания и перед выпиской проходят обязательное тестирование на коронавирус. После полной выписки будет проведена дезинфекция для получения разрешения Роспотебнадзора на возобновление штатной работы.
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