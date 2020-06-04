В Екатеринбурге больница прекратила прием пациентов из-за коронавируса

"В работу центральной городской больницы №20 Екатеринбурга введены ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции после фиксации нескольких заносов. Отделения медучреждения закрыты на прием больных", - сказали в штабе.

Там отметили, что ранее госпитализированные пациенты продолжают получать лечение по профилю заболевания и перед выпиской проходят обязательное тестирование на коронавирус. После полной выписки будет проведена дезинфекция для получения разрешения Роспотебнадзора на возобновление штатной работы.