В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, по его словам, на текущий период всего в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 285 человек.

"В Сакском районе это семья из четырех человек. Все шесть человек ранее были помещены в условия обсерватора при проведении противоэпидемиологических мероприятий по ранее установленным очагам", - сказал Крутиков.