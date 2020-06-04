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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:27
https://ria.ru/20200604/1572443336.html
В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

10:27 04.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Таким образом, по его словам, на текущий период всего в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 285 человек.
В свою очередь заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что из шести новых случаев один зарегистрирован в Симферополе, один - в Евпатории и четыре - в Сакском районе.
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"В Сакском районе это семья из четырех человек. Все шесть человек ранее были помещены в условия обсерватора при проведении противоэпидемиологических мероприятий по ранее установленным очагам", - сказал Крутиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сакский районСергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольРеспублика КрымЕвпаторияОбщество
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