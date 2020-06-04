В Крыму выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Таким образом, по его словам, на текущий период всего в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 285 человек.
В свою очередь заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что из шести новых случаев один зарегистрирован в Симферополе, один - в Евпатории и четыре - в Сакском районе.
"В Сакском районе это семья из четырех человек. Все шесть человек ранее были помещены в условия обсерватора при проведении противоэпидемиологических мероприятий по ранее установленным очагам", - сказал Крутиков.
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