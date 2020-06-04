Совет директоров "Норникеля" проведет заседание после ЧП в Норильске

"Компания "Русал" как один из крупнейших акционеров "Норникеля" чрезвычайно обеспокоена ситуацией, которая сложилась в городе Норильске из-за аварии и розлива дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ-3. "Русал" настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - говорится в сообщении.