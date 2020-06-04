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Совет директоров "Норникеля" проведет заседание после ЧП в Норильске
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РИА Новости

Совет директоров "Норникеля" проведет заседание после ЧП в Норильске

10:23 04.06.2020 (обновлено: 22:20 04.06.2020)
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© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Русал", один из крупнейших акционеров ГМК "Норильский никель", намерен вынести вопрос об аварии на ТЭЦ в Норильске на внеочередное заседание совета директоров "Норникеля" и инициировать назначение первого замгендиректора по экологии, который базировался бы в Норильске, следует из сообщения алюминиевой компании.
"Компания "Русал" как один из крупнейших акционеров "Норникеля" чрезвычайно обеспокоена ситуацией, которая сложилась в городе Норильске из-за аварии и розлива дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ-3. "Русал" настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - говорится в сообщении.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
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"Мы уже обратились к председателю совета директоров "Норникеля" с просьбой собрать внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса. Мы также намерены инициировать вопрос о назначении первого заместителя генерального директора по вопросам экологии, который бы базировался в Норильске", - отметил заместитель генерального директора "Русала" Максим Полетаев.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМаксим ПолетаевРусалКрасноярский крайНорильскЭкономика
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