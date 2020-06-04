В Армении 59 пациентов с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Около 60 пациентов с коронавирусом в Около 60 пациентов с коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения Арсен Торосян.

"На данный момент в тяжелом состоянии находится 391 пациент с коронавирусной инфекцией, в крайне тяжелом - 59. Пятнадцать человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян.

По его словам, вызывает тревогу зафиксированные недавно случаи заражения на производственных предприятиях. "Опыт показывает, что выявленные случаи коронавируса в производственных коллективах приводят впоследствии к вспышкам заболеваний", - отметил министр.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 4 июня, COVID-19 выявлен у 11221 человек, 3468 излечились и 176 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.