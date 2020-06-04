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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:22
https://ria.ru/20200604/1572443263.html
В Армении 59 пациентов с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

В Армении 59 пациентов с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

10:22 04.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Около 60 пациентов с коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения Арсен Торосян.
"На данный момент в тяжелом состоянии находится 391 пациент с коронавирусной инфекцией, в крайне тяжелом - 59. Пятнадцать человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян.
По его словам, вызывает тревогу зафиксированные недавно случаи заражения на производственных предприятиях. "Опыт показывает, что выявленные случаи коронавируса в производственных коллективах приводят впоследствии к вспышкам заболеваний", - отметил министр.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 4 июня, COVID-19 выявлен у 11221 человек, 3468 излечились и 176 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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