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2020-06-04T10:22
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В СК назвали причину обысков в мэрии Оренбурга
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РИА Новости

В СК назвали причину обысков в мэрии Оренбурга

10:21 04.06.2020 (обновлено: 10:22 04.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
УФА, 4 июн - РИА Новости. Следственные органы Оренбуржья возбудили уголовные дела о вымогании взятки и воспрепятствовании бизнесу против заместителя начальника муниципального учреждения по капитальному строительству в Оренбурге, которого после задержания уволили.
Ранее в мэрии города сообщали, что заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства" Станислав Емельянов отстранен от занимаемой должности после задержания правоохранителями. Следственные органы в свою очередь информировали об обысках в здании администрации Оренбурга, при этом детали следственных мероприятий не раскрывались.
"Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства" по статьям "получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки", "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба", в рамках которого фигурант уголовных дел о взятках также имеет статус подозреваемого", - сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
По данным следствия, "с 2015 года по 2019 год, подозреваемый, являясь должностным лицом учреждения при приемке выполненных работ по договорам между коммерческими организациями и муниципальными учреждениями, после угроз совершения действий, которые могли бы причинить ущерб законным интересам трех строительных организаций и выдвижения требований о передаче ему взяток, получил от руководителей фирм взятку свыше 1 миллиона 140 тысяч рублей за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах".
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Кроме того, следствие выяснило, что должностные лица оренбургской мэрии и управления капитального строительства, принимая участие в приемке выполненных работ по контрактам, заключаемым муниципальными учреждениями города Оренбург, в период с сентября 2019 года по настоящее время, желая получить для себя часть денежных средств от цены контракта, уклонялись от подписания актов выполненных работ, хотя работы по договорам были выполнены. В результате чего строительная организация понесла ущерб на сумму свыше 1 миллиона 750 тысяч рублей и была вынуждена обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
"В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, проведены обыски, подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
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