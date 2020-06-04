В СК назвали причину обысков в мэрии Оренбурга

УФА, 4 июн - РИА Новости. Следственные органы Оренбуржья возбудили уголовные дела о вымогании взятки и воспрепятствовании бизнесу против заместителя начальника муниципального учреждения по капитальному строительству в Следственные органы Оренбуржья возбудили уголовные дела о вымогании взятки и воспрепятствовании бизнесу против заместителя начальника муниципального учреждения по капитальному строительству в Оренбурге , которого после задержания уволили.

Ранее в мэрии города сообщали, что заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства" Станислав Емельянов отстранен от занимаемой должности после задержания правоохранителями. Следственные органы в свою очередь информировали об обысках в здании администрации Оренбурга, при этом детали следственных мероприятий не раскрывались.

"Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства" по статьям "получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки", "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба", в рамках которого фигурант уголовных дел о взятках также имеет статус подозреваемого", - сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, "с 2015 года по 2019 год, подозреваемый, являясь должностным лицом учреждения при приемке выполненных работ по договорам между коммерческими организациями и муниципальными учреждениями, после угроз совершения действий, которые могли бы причинить ущерб законным интересам трех строительных организаций и выдвижения требований о передаче ему взяток, получил от руководителей фирм взятку свыше 1 миллиона 140 тысяч рублей за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах".

Кроме того, следствие выяснило, что должностные лица оренбургской мэрии и управления капитального строительства, принимая участие в приемке выполненных работ по контрактам, заключаемым муниципальными учреждениями города Оренбург, в период с сентября 2019 года по настоящее время, желая получить для себя часть денежных средств от цены контракта, уклонялись от подписания актов выполненных работ, хотя работы по договорам были выполнены. В результате чего строительная организация понесла ущерб на сумму свыше 1 миллиона 750 тысяч рублей и была вынуждена обратиться в суд за защитой нарушенных прав.