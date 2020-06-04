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2020-06-04T10:21
https://ria.ru/20200604/1572443132.html
В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже
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РИА Новости

В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже

10:21 04.06.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 3,5 тысячи единиц медтехники будет поставлено в многопрофильный медицинский центр в Воронеже, который строит Минобороны РФ, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.
"В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в Воронеже, будет поставлено свыше 3,5 тысячи единиц медицинской техники и специального оборудования", - сказали в министерстве.
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В военном ведомстве сообщили, что новый медцентр оснастят компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.
"На сегодняшний день уже произведена поставка 1,2 тысячи единиц медицинского оснащения, в том числе функциональные медицинские кровати, лабораторные приборы, увлажнители кислорода, медицинские консоли и прочее", - рассказали в министерстве.
В Минобороны подчеркнули, что на строительной площадке работы ведутся круглосуточно, задействованы около 1,4 тысячи рабочих и 80 единиц специальной техники.
Строительство нового многопрофильного медицинского центра на 200 мест в Воронеже, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Контроль хода работ осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
По информации военного ведомства, сегодня ход строительства центра проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в Западный военный округ.
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РоссияТимур ИвановВладимир ПутинВоронежОбщество
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