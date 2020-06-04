В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 3,5 тысячи единиц медтехники будет поставлено в многопрофильный медицинский центр в Более 3,5 тысячи единиц медтехники будет поставлено в многопрофильный медицинский центр в Воронеже , который строит Минобороны РФ, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

"В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в Воронеже, будет поставлено свыше 3,5 тысячи единиц медицинской техники и специального оборудования", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что новый медцентр оснастят компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.

"На сегодняшний день уже произведена поставка 1,2 тысячи единиц медицинского оснащения, в том числе функциональные медицинские кровати, лабораторные приборы, увлажнители кислорода, медицинские консоли и прочее", - рассказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что на строительной площадке работы ведутся круглосуточно, задействованы около 1,4 тысячи рабочих и 80 единиц специальной техники.

Строительство нового многопрофильного медицинского центра на 200 мест в Воронеже, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина

Контроль хода работ осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации

По информации военного ведомства, сегодня ход строительства центра проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в Западный военный округ.