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2020-06-04T10:20
https://ria.ru/20200604/1572443086.html
Эксперт допустил начало холодной войны между США и Китаем из-за Гонконга
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РИА Новости

Эксперт допустил начало холодной войны между США и Китаем из-за Гонконга

10:20 04.06.2020
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© AFP 2020 / Isaac LawrenceПолиция во время акции протеста в Гонконге
Полиция во время акции протеста в Гонконге
© AFP 2020 / Isaac Lawrence
Полиция во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Гонконг может стать катализатором новой холодной войны между Китаем и США, если Пекин будет отвечать контрмерами на действия Вашингтона, считает профессор политических наук, директор Центра Азиатско-тихоокеанских исследований Линнаньского Университета Чжан Баохуэй.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию высокой автономии Гонконга. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.

Холодная война

Ранее глава МИД КНР Ван И во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что некоторые политические силы в США пытаются подтолкнуть Китай и США к новой холодной войне. По словам министра, эти "опасные действия" ставят под угрозу международную стабильность.
Китай неоднократно напрямую обвинял США в подстрекательстве к протестам и в антикитайской деятельности в Гонконге. Именно прошлогодние протесты во многом стали причиной разрабатываемого законопроекта о национальной безопасности Гонконга, который направлен против сепаратистской деятельности, подрыва власти, терактов, а также против вмешательства извне в дела Гонконга.
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"Если между Пекином и Вашингтоном будет действовать принцип "действие – реакция" относительно Гонконга, то избежать новой холодной войны будет очень сложно. Если вопрос Гонконга станет поворотным моментом в развитии новой холодной войны, то это окажет значительное влияние как на китайско-американские двусторонние отношения, так и на международные отношения в целом", - заявил РИА Новости эксперт.
Он отметил, что каждая страна в мире почувствует влияние на себе, так как будет стоять перед дилеммой, на чью сторону встать.
"На данный момент никто не может предсказать, будет ли возможен какой-то компромисс между Пекином и Вашингтоном относительно Гонконга. Причина в том, что каждая сторона хочет твердо стоять на своем. Тем не менее, это не означает, что компромисс невозможен. Одна из сторон или обе могут в конце концов сделать шаг, который сделает возможным достижение компромисса", - считает эксперт.
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Экономический эффект

Говоря об экономическом влиянии возможного решения США отменить льготы в отношении Гонконга или даже ввести санкции, Чжан Баохуэй отметил, что на этот счет пока нет единого мнения.
"Некоторые говорят, что решение США будет иметь разрушительный эффект на экономику Гонконга и Китая. Тем временем другие полагают, что в целом это будет иметь ограниченное влияние", - пояснил эксперт.
Гонконг на протяжении 25 лет признавался стратегическим исследовательским институтом США Heritage Foundation самой свободной экономикой мира и на сегодняшний день является одним из мировых финансовых центров.
Ранее секретарь по финансовым вопросам правительства Гонконга Пол Чан, комментируя возможные санкции со стороны США, заявил, что любые подобные меры ударят не только по Гонконгу, но и по интересам американских компаний, у которых есть значительный интерес к финансовым услугам в автономии. Кроме того, по словам министра, Китай является второй крупнейшей экономикой мира, его динамика роста и огромный рынок привлекают интересы развития многих транснациональных корпораций.
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В 1992 году конгресс США принял закон, который регулирует двусторонние отношения США с Гонконгом. Закон предусматривает особые благоприятные условия для Гонконга в торговых, таможенных вопросах, отличные от условий для остальной части Китая. В частности, на Гонконг не распространяются тарифы и пошлины, которые действуют в отношении китайских товаров.
Действие этих условий напрямую зависит от того, насколько в Гонконге, по мнению США, поддерживается высокий уровень автономии от центрального правительства Китая в соответствии с принципом "однако страна, две системы". Если США посчитают, что уровень автономии недостаточен, то президент США может своим указом отозвать особый статус в любой момент. Госдепартамент США ежегодно передает в конгресс доклад о ситуации в Гонконге, в котором дает рекомендации относительно сохранения или отзыва специального статуса.
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Ван И (политик)Дональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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