Брянские предприятия отправили в Китай 80 тонн мяса птицы

По сообщению издания "Брянские новости", сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям досмотрели и сертифицировали на экспорт в КНР 3 контейнера с мясом птицы общим весом около 80 тонн. Впервые в этом году груз замороженных голеней цыплят-бройлеров отправляется прямой поставкой с территории Брянской области.