Брянские предприятия отправили в Китай 80 тонн мяса птицы

МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Брянские предприятия отправили в Китай 80 тонн мяса цыплят.
По сообщению издания "Брянские новости", сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям досмотрели и сертифицировали на экспорт в КНР 3 контейнера с мясом птицы общим весом около 80 тонн. Впервые в этом году груз замороженных голеней цыплят-бройлеров отправляется прямой поставкой с территории Брянской области.
Фуры поедут до дальневосточного порта Находка. Потом брянскую курятину морем доставят в Китай. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, всего с начала года на экспорт сертифицировано около 5 тысяч тонн продукции, выработанной предприятиями Брянской области.