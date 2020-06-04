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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-06-04T10:14
https://ria.ru/20200604/1572442775.html
Брянские предприятия отправили в Китай 80 тонн мяса птицы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/12/1551921267_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e7ed14b16e600733f0be9a0178b9ba64.jpg
РИА Новости

Брянские предприятия отправили в Китай 80 тонн мяса птицы

10:14 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКуриная голень на птицефабрике
Куриная голень на птицефабрике
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Куриная голень на птицефабрике
МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Брянские предприятия отправили в Китай 80 тонн мяса цыплят.
По сообщению издания "Брянские новости", сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям досмотрели и сертифицировали на экспорт в КНР 3 контейнера с мясом птицы общим весом около 80 тонн. Впервые в этом году груз замороженных голеней цыплят-бройлеров отправляется прямой поставкой с территории Брянской области.
Фуры поедут до дальневосточного порта Находка. Потом брянскую курятину морем доставят в Китай. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, всего с начала года на экспорт сертифицировано около 5 тысяч тонн продукции, выработанной предприятиями Брянской области.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайБрянская область
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