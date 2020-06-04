В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 4 июня состоит на лечении 213 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 213, подтверждённых с COVID – 213, с кислородной поддержкой – 139, на ИВЛ – 15", - написал он в Facebook.