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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:12
https://ria.ru/20200604/1572442623.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466365_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_f7127c5160de5221c0e43388a7a3cc91.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

10:12 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 213 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 4 июня состоит на лечении 213 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 213, подтверждённых с COVID – 213, с кислородной поддержкой – 139, на ИВЛ – 15", - написал он в Facebook.

Главврач отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 37 пациентов, выписаны 24.
"Умерли две женщины в возрасте 65 лет и 71 года и мужчина в возрасте 60 лет (с положительным COVID-19)", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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