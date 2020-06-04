В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 213 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 4 июня состоит на лечении 213 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 213, подтверждённых с COVID – 213, с кислородной поддержкой – 139, на ИВЛ – 15", - написал он в Facebook.
Главврач отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 37 пациентов, выписаны 24.
"Умерли две женщины в возрасте 65 лет и 71 года и мужчина в возрасте 60 лет (с положительным COVID-19)", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.