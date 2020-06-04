Усс надеется на скорую оценку ущерба от ЧП в Норильске

"Остается еще два принципиальных вопроса: это комплекс по недопущению такого рода вещей в будущем – для этого здесь есть соответствующие контролирующие, проверяющие органы, реальная оценка ущерба и предложение конкретного плана по восстановлению. Считаю, эта работа может быть завершена в весьма короткие сроки", - сказал глава региона в начале совещания", - цитирует Усса пресс-служба.