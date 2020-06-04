Усс надеется на скорую оценку ущерба от ЧП в Норильске

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Работа по оценке ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и составлению плана по восстановлению может быть завершена в краткие сроки, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса.
В четверг в Норильске проходит координационное совещание под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов. В нем принимает участие Усс, члены правительства края, представители федеральных структур, компании НТЭК и администрации города.
По словам Усса, совместными усилиями компании, представителей других хозяйствующих субъектов из разных территорий страны найден достаточно простой, но эффективный способ ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке.
"Остается еще два принципиальных вопроса: это комплекс по недопущению такого рода вещей в будущем – для этого здесь есть соответствующие контролирующие, проверяющие органы, реальная оценка ущерба и предложение конкретного плана по восстановлению. Считаю, эта работа может быть завершена в весьма короткие сроки", - сказал глава региона в начале совещания", - цитирует Усса пресс-служба.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.