В ДНР заявили, что огнем ВСУ были повреждены камеры ОБСЕ

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Комплекс камер миссии ОБСЕ в районе Петровского в Донбассе, где в прошлом году состоялось разведение сил, поврежден огнем с позиций украинских силовиков, заявили журналистам в четверг в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно отчету миссии ОБСЕ от 3 июня, огнем из стрелкового оружия поврежден комплекс камер видеонаблюдения миссии возле участка разведения в районе Петровского.
"Второго июня прицельным снайперским огнем был уничтожен комплекс камер видеонаблюдения СММ ОБСЕ", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, наблюдатели Миссии в оперативном отчете от 3 июня подтвердили, что огонь велся с направления, "где расположены позиции вооруженных формирований Украины".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.