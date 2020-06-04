В ДНР заявили, что огнем ВСУ были повреждены камеры ОБСЕ

Согласно отчету миссии ОБСЕ от 3 июня, огнем из стрелкового оружия поврежден комплекс камер видеонаблюдения миссии возле участка разведения в районе Петровского.

ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе

ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе

По его словам, наблюдатели Миссии в оперативном отчете от 3 июня подтвердили, что огонь велся с направления, "где расположены позиции вооруженных формирований Украины".