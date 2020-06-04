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2020-06-04T10:12
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Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 11 тысяч
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РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 11 тысяч

10:12 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 697 и достигло 11 221, еще шесть пациентов скончались, сообщается в четверг на сайте минздрава.
В среду власти республики сообщали о 10 524 подтвержденных случаях и 170 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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"В Армении подтверждены 11221 случаев коронавируса. Излечились 3468 пациентов. Скончались 176 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 7509 пациентов, проведено 63459 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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