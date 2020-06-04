Северокорейских капитанов шхун оштрафовали за лов кальмара в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Находкинский городской суд в Находкинский городской суд в Приморье оштрафовал двух граждан КНДР на 800 тысяч рублей за незаконный лов кальмара в российских водах, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.

"В октябре 2019 года оба иностранца, будучи капитанами промысловых судов, осуществляли незаконный вылов водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ. Обнаружив при помощи эхолотов большое скопление тихоокеанского кальмара, капитаны договорились вести его промысел путем парного траления и отдали соответствующие команды экипажам", - говорится в сообщении.

При задержании шхун на одной из их пограничники нашли свежемороженый кальмар, добытый без соответствующих разрешений.