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2020-06-04T10:09
https://ria.ru/20200604/1572442353.html
Северокорейских капитанов шхун оштрафовали за лов кальмара в Приморье
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РИА Новости

Северокорейских капитанов шхун оштрафовали за лов кальмара в Приморье

10:09 04.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Находкинский городской суд в Приморье оштрафовал двух граждан КНДР на 800 тысяч рублей за незаконный лов кальмара в российских водах, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
"В октябре 2019 года оба иностранца, будучи капитанами промысловых судов, осуществляли незаконный вылов водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ. Обнаружив при помощи эхолотов большое скопление тихоокеанского кальмара, капитаны договорились вести его промысел путем парного траления и отдали соответствующие команды экипажам", - говорится в сообщении.
При задержании шхун на одной из их пограничники нашли свежемороженый кальмар, добытый без соответствующих разрешений.
"Учитывая все обстоятельства дела, Находкинский городской суд нашел социально справедливым, соразмерным содеянному, назначить каждому из северокорейских капитанов наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КНДРПриморский крайПроисшествия
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