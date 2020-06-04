Северокорейских капитанов шхун оштрафовали за лов кальмара в Приморье

"В октябре 2019 года оба иностранца, будучи капитанами промысловых судов, осуществляли незаконный вылов водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ. Обнаружив при помощи эхолотов большое скопление тихоокеанского кальмара, капитаны договорились вести его промысел путем парного траления и отдали соответствующие команды экипажам", - говорится в сообщении.
При задержании шхун на одной из их пограничники нашли свежемороженый кальмар, добытый без соответствующих разрешений.
"Учитывая все обстоятельства дела, Находкинский городской суд нашел социально справедливым, соразмерным содеянному, назначить каждому из северокорейских капитанов наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.