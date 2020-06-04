Шопинг во время траура: в мадридских магазинах вещи проходят карантин

МАДРИД, 4 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Правительство сообщества Правительство сообщества Мадрид на этой неделе обратилось к министерству здравоохранения Испании с просьбой разрешить региону перейти на следующий, второй, этап так называемой "деэскалации", смягчения карантинных мер по коронавирусу . Если власти страны согласятся, то уже со следующего понедельника в столице и области могут открыться большие торговые центры.

Пока же столичные жители могут обновить гардероб в небольших магазинах, которые начали открываться еще в мае. Корреспондент РИА Новости решила пройтись по ним и узнать, как они работают в новых условиях.

Саламанка – самый дорогой район испанской столицы, именно здесь находятся магазины престижных брендов, именно сюда "в прошлой жизни" отправлялись китайские и российские туристы, чтобы приобрести модели из последних коллекций.

Магазин Superdry расположен в самом начале улицы Серрано. Радом на площади – триумфальная арка c огромной черной траурной лентой посередине. В Мадриде траур был объявлен еще в конце марта, во всей стране – на прошлой неделе. Это самый продолжительный общенациональный траур в истории демократической Испании – десять дней. Он закончится 6 июня. Жертвами коронавируса COVID-19 стали более 27 тысяч человек, и их число продолжает увеличиваться, в больницах остаются около 5 тысяч пациентов.

Несмотря на траур, Мадрид продолжает упорно двигаться к новой реальности (или, как предпочитают говорить испанские власти, "новой нормальности"). В мае небольшим магазинам сначала разрешили принимать клиентов по предварительной записи, а затем и без записи – но при соблюдении строгих санитарных норм.

На входе в Superdry – реклама. 50% процентная скидка за второй купленный товар. Магазин открылся еще 18 мая, но в первую неделю покупателей было очень мало. "Никто не мог понять: можно ли ходить в непродовольственные магазины и в какое время", - объясняет продавец Хосе. На нулевой и первой стадии смягчения карантина действует расписание, в какое именно время разрешено выходить на прогулки. После возобновления работы магазинов и террас баров и ресторанов у многих возник вопрос: надо ли и их посещать "по расписанию". Власти так толком этого не объяснили, и, поскольку никаких специальных законов принято не было, жители Мадрида решили действовать по принципу: что не запрещено, то разрешено. В первую неделю после открытия в магазине обслужили примерно десять посетителей, с начала этой – около 50.

Около кассы стоит странный железный аппарат высотой чуть ниже человеческого роста. Хосе поясняет, что при его помощи дезинфицируют одежду после примерки, если ее не покупают. Устройство действует при помощи горячего пара, и, по словам продавца, "уничтожает COVID". Для более мягких тканей используют "специальный спрей".

Хосе считает, что новые правила, которые оборачиваются для него дополнительной работой (например, надо дезинфицировать примерочные после каждого посетителя), будут действовать еще месяца два-три.

Он признается, что не понимает тех, кто предпочитает заказывать по интернету. "Я очень люблю читать. Но никогда в жизни не читал электронные книги. Собираюсь в ближайшее время пойти в мой любимый книжный магазин, купить книгу, поговорить с продавцом, которого я знаю много лет. Разве интернет может такое заменить?" - рассуждает он.

Вирхиния пришла в магазин Adolfo Dominguez впервые с февраля, когда там была еще зимняя коллекция. "Я мечтала об этом моменте. Мы столько сидели взаперти. В Испании был самый жесткий карантин в Европе . Мне нужно было что-то "для души", не важно что. Просто хотелось что-то купить", - признается девушка и показывает свои обновки – брюки и футболку.

В этом магазине продавец говорит, что если вещь померили, но не купили, то ее отправляют на карантин на 48 часов (то есть убирают из зала), а "затем она проходит дезинфекцию". В чем заключается именно эта дезинфекция, он сказать не смог. В пресс-службе Adolfo Dominguez, куда РИА Новости обратились за официальным комментарием, также затруднились с ответом. "Наши магазины следуют нормам, установленным министерством здравоохранения, а также особому протоколу компании", - рассказали там. На сегодняшний день открыты 45 из 188 магазинов, которые есть у этой фирмы в Испании.

Протоколы во всех магазинах в целом одинаковые: при входе стоит дезинфицирующий гель для рук, которым каждый входящий должен воспользоваться, лежат маски и перчатки, пользоваться всеми примерочными одновременно нельзя – сотрудники за этим строго следят, если вещь не покупают, то продавцы должны ее "дезинфицировать" - кто-то просто отправляет на карантин на 48 часов, кто-то делает это при помощи пара, для особо тонких тканей используют спрей. Согласно специально принятому закону, продавцы должны мыть примерочные – после каждого клиента, помещение дважды в день (особо тщательно - дверные ручки, витрины, мебель, перила, телефоны, вешалки, корзины для покупок – все то, к чему чаще всего прикасаются), а сами обязаны постоянно мыть руки, носить маски, обрабатывать рабочие места, оборудованные по новым нормам прозрачным защитным экраном, ежедневно стирать одежду, в которой работают (в законе прописана даже температура стирки – от 60 до 90 градусов). Клиентам запрещено пользоваться туалетами – "за исключением случаев крайней необходимости". Прописано и то, какими должны быть мусорные корзины, – открываться нажатием на педаль ногой.

Сара, продавец в магазине говорит, что "продажи идут плохо", и считает, ситуация не изменится, "пока не вернутся туристы". В день в магазин заходят до десяти человек максимум, и ситуацию не спасают даже скидки. "Думаю, рано или поздно мы вернемся к нормальной работе, когда не придется постоянно все мыть. Но ко всему привыкаешь. Если ничего не делать и ждать покупателей, скучно", - рассуждает она.

Компании зазывают своих постоянных клиентов – рассылают электронные письма с информацией об открытии и списками уже работающих магазинов, звонят по телефону. "Руководство поручило обзванивать всех, кто есть в базе. Многие клиенты удивляются, что мы уже открыты", - рассказала представитель Purificación García.

Рассчитывать на традиционные летние скидки испанцам – по крайней мере в магазинах одежды - не приходится. В законе минздрава ясно говорится, что они "не могут объявлять и проводить торговую деятельность, которая может привести к скоплению людей как внутри торговых помещений, так и вблизи". Однако эта мера не коснется продаж онлайн.

Продавец обувного рассказала, что он открылся только два дня назад и за это время ей удалось продать только одну пару. "Рядом почти все рестораны закрыты, поэтому никто не приходит", - объясняет женщина. Для примерки обуви клиентам раздают носки из полиэтилена, из центрального офиса прислали аппарат, оснащенный ультрафиолетовой лампой для дезинфекции. Прислали и тканевые маски для продавцов. Но они неудобные, жалуется женщина: очки запотевают, и дышать трудно. "Мне что-то не по себе. Очень тяжело психологически - после того, как столько времени дома сидели. Но продавцы соседних магазинов, которые начали работать раньше, говорят, что только первые дни такое странное состояние. Потом все нормально", - рассказывает она.

Продавцам брендов подешевле скучать не приходится. В их магазины длинные очереди, между стоящими в них людьми – социальная дистанция. Число клиентов, которые могут находиться в помещениях, ограничено. На витринах многих магазинов – объявления о том, сколько именно покупателей они могут одновременно принять.

"Женщины очень соскучились по шопингу. Всем хочется вернуться к нормальной жизни, чтобы все было как раньше", - рассуждает продавец магазина, где тоже довольно много клиентов. В разгар эпидемии компания Inditex перевела часть своего производства на пошив медицинских халатов, а также использовала свои логистические возможности для доставки санитарного материала из Китая в Испанию. Все поставки осуществлялись бесплатно.