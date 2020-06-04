В Минприроды назвали регионы с самыми загрязненными пластиком водоемами

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водные объекты в Мурманской и Водные объекты в Мурманской и Калининградской области являются лидерами по загрязнению пластиком в России, говорится в сообщении Минприроды

"По результатам проведенного на национальном уровне анализа ситуации, сложившейся с загрязнением пластиковыми отходами морской среды и внутренних водных объектов, определены субъекты РФ, в которых проблема загрязнения стоит наиболее остро – Калининградская и Мурманская области", - говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, пластиковое загрязнение водной среды представлено множеством форм, в том числе засорением водоемов при непосредственном выбросе отходов в реки, озера, моря, океаны. Загрязнение пластиковыми отходами морской среды и водных объектов может достигать до 70% от количества всех отходов, попадающих в водную среду.

В ведомстве уточняют, что проблема пластикового загрязнения связана с трансграничными переносами мусора, поэтому требует принятия решений на международном уровне.