В Минприроды назвали регионы с самыми загрязненными пластиком водоемами

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водные объекты в Мурманской и Калининградской области являются лидерами по загрязнению пластиком в России, говорится в сообщении Минприроды.
"По результатам проведенного на национальном уровне анализа ситуации, сложившейся с загрязнением пластиковыми отходами морской среды и внутренних водных объектов, определены субъекты РФ, в которых проблема загрязнения стоит наиболее остро – Калининградская и Мурманская области", - говорится в сообщении.
Как поясняется в сообщении, пластиковое загрязнение водной среды представлено множеством форм, в том числе засорением водоемов при непосредственном выбросе отходов в реки, озера, моря, океаны. Загрязнение пластиковыми отходами морской среды и водных объектов может достигать до 70% от количества всех отходов, попадающих в водную среду.
В ведомстве уточняют, что проблема пластикового загрязнения связана с трансграничными переносами мусора, поэтому требует принятия решений на международном уровне.
"В частности, предложено (в поправке к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением) принять меры по предотвращению и сведению к минимуму образования пластиковых отходов, а также оказывать содействие их экологически обоснованному регулированию и обеспечивать эффективный контроль за трансграничной перевозкой. Соответствующие поправки вступают в силу с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.