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2020-06-04T09:54
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В Минприроды назвали регионы с самыми загрязненными пластиком водоемами
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РИА Новости

В Минприроды назвали регионы с самыми загрязненными пластиком водоемами

09:54 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевОзеро
Озеро
© РИА Новости / Александр Кряжев
Озеро. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водные объекты в Мурманской и Калининградской области являются лидерами по загрязнению пластиком в России, говорится в сообщении Минприроды.
"По результатам проведенного на национальном уровне анализа ситуации, сложившейся с загрязнением пластиковыми отходами морской среды и внутренних водных объектов, определены субъекты РФ, в которых проблема загрязнения стоит наиболее остро – Калининградская и Мурманская области", - говорится в сообщении.
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Как поясняется в сообщении, пластиковое загрязнение водной среды представлено множеством форм, в том числе засорением водоемов при непосредственном выбросе отходов в реки, озера, моря, океаны. Загрязнение пластиковыми отходами морской среды и водных объектов может достигать до 70% от количества всех отходов, попадающих в водную среду.
В ведомстве уточняют, что проблема пластикового загрязнения связана с трансграничными переносами мусора, поэтому требует принятия решений на международном уровне.
"В частности, предложено (в поправке к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением) принять меры по предотвращению и сведению к минимуму образования пластиковых отходов, а также оказывать содействие их экологически обоснованному регулированию и обеспечивать эффективный контроль за трансграничной перевозкой. Соответствующие поправки вступают в силу с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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