Пусковой стол для ракеты-носителя "Ангара" доставят на Восточный морем

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пусковой стол для стартового комплекса Пусковой стол для стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара" доставят на космодром Восточный к сентябрю по Северному морскому пути, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие " Роскосмоса ").

ЦЭНКИ. "Из Северодвинска Архангельской области отправляется гигантский пусковой стол для "Ангары" массой более 2 тысяч тонн. Уже в июле по Северному морскому пути отправится универсальное грузовое судно "Баренц" с пусковым столом и комплексом вакуумной установки для пилотируемой программы космодрома Восточный", - говорится в видео, размещённом на YouTube-канале

Отмечается, что судно пройдёт по Северному Ледовитому океану, Берингову проливу, Берингову и Охотском морям до порта Советская Гавань. После этого оборудование перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на космодром к сентябрю.

Строительство стартового комплекса для "Ангары" идет на Восточном с 2019 года.