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Пусковой стол для ракеты-носителя "Ангара" доставят на Восточный морем
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РИА Новости

Пусковой стол для ракеты-носителя "Ангара" доставят на Восточный морем

09:54 04.06.2020 (обновлено: 16:56 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МО РФРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пусковой стол для стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара" доставят на космодром Восточный к сентябрю по Северному морскому пути, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").
"Из Северодвинска Архангельской области отправляется гигантский пусковой стол для "Ангары" массой более 2 тысяч тонн. Уже в июле по Северному морскому пути отправится универсальное грузовое судно "Баренц" с пусковым столом и комплексом вакуумной установки для пилотируемой программы космодрома Восточный", - говорится в видео, размещённом на YouTube-канале ЦЭНКИ.
Отмечается, что судно пройдёт по Северному Ледовитому океану, Берингову проливу, Берингову и Охотском морям до порта Советская Гавань. После этого оборудование перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на космодром к сентябрю.
Строительство стартового комплекса для "Ангары" идет на Восточном с 2019 года.
Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5" с Восточного предполагается в августе-сентябре 2023 года с беспилотным космическим кораблем "Орел". Второй и третий старты намечаются в 2024 году снова с беспилотным кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом.
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Восточный (космодром)ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосСеверодвинск
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