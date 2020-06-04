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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:50
https://ria.ru/20200604/1572441490.html
В столице Эквадора после карантина возобновилась торговля
https://cdn23.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:352:1920:1432_1036x0_80_0_0_5dce903a8b3f38adb12fdf1d3f9ad543.jpg
РИА Новости

В столице Эквадора после карантина возобновилась торговля

09:50 04.06.2020
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CC0 / DEZALB / Кито, Эквадор
Кито, Эквадор
CC0 / DEZALB /
Кито, Эквадор. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. В столице Эквадора Кито в среду "эпидемиологический светофор" перешел к желтой фазе, что позволило возобновить половину коммерческой деятельности спустя 78 дней санитарных запретов на фоне борьбы с коронавирусом.
"Мы наблюдаем формирование привычек биобезопасности среди граждан", - заявил по итогам проведенных проверок и исследований замминистра общественного контроля и безопасности Эквадора Гильермо Родригес, слова чиновника приводит издание Comercio.
Эквадор
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Формальная и неформальная торговля всех видов вернулась в среду на столичные улицы, начал работу общественный транспорт и службы такси. На автобусных остановках города появились первые пассажиры в масках, перчатках и иногда полных защитных костюмах.
Желтая фаза "санитарного светофора" позволяет частным компаниям работать на 50% мощности, автобусам разрешено перевозить вдвое меньше людей, загрузка ресторанов и кафе - 30%. Госслужащие, за исключением тех, чье присутствие на рабочем месте необходимо, остаются на удаленной работе до 15 июня. Для граждан обязательно использование масок и соблюдение дистанции.
Публичные представления и большие скопления людей продолжают оставаться в Кито под запретом, несмотря на понижение уровня эпидемиологической угрозы, сохраняется комендантский час с 9 вечера до 5 утра.
Провинция Пичинча, где расположена столица Эквадора, на последней неделе была лидером по числу новых и летальных случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрированы 40 996 случаев заболевания, 3486 заболевших скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭквадорКитоВ мире
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