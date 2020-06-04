В столице Эквадора после карантина возобновилась торговля

МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. В столице В столице Эквадора Кито в среду "эпидемиологический светофор" перешел к желтой фазе, что позволило возобновить половину коммерческой деятельности спустя 78 дней санитарных запретов на фоне борьбы с коронавирусом

"Мы наблюдаем формирование привычек биобезопасности среди граждан", - заявил по итогам проведенных проверок и исследований замминистра общественного контроля и безопасности Эквадора Гильермо Родригес, слова чиновника приводит издание Comercio

Формальная и неформальная торговля всех видов вернулась в среду на столичные улицы, начал работу общественный транспорт и службы такси. На автобусных остановках города появились первые пассажиры в масках, перчатках и иногда полных защитных костюмах.

Желтая фаза "санитарного светофора" позволяет частным компаниям работать на 50% мощности, автобусам разрешено перевозить вдвое меньше людей, загрузка ресторанов и кафе - 30%. Госслужащие, за исключением тех, чье присутствие на рабочем месте необходимо, остаются на удаленной работе до 15 июня. Для граждан обязательно использование масок и соблюдение дистанции.

Публичные представления и большие скопления людей продолжают оставаться в Кито под запретом, несмотря на понижение уровня эпидемиологической угрозы, сохраняется комендантский час с 9 вечера до 5 утра.

Провинция Пичинча, где расположена столица Эквадора, на последней неделе была лидером по числу новых и летальных случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрированы 40 996 случаев заболевания, 3486 заболевших скончались.