В Москве сильный ветер за сутки повалил 44 дерева

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Городские службы ликвидировали последствия сильного ветра и ливня в Городские службы ликвидировали последствия сильного ветра и ливня в Москве , за сутки было повалено 44 дерева, повреждено 25 авто, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков

"За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего - в Западном и Южном административных округах, повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет", - сообщил Бирюков.

По словам заммэра, из-за сильного ливня произошло два локальных подтопления - в транспортном тоннеле Ленинградский на выезде при движении из центра в область и под Ростокинским путепроводом на Проспекте Мира.

"На место незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые с помощью спецтехники произвели откачку воды и оперативно устранили подтопления", - подчеркнул заммэра.