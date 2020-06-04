В Москве сильный ветер за сутки повалил 44 дерева

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Городские службы ликвидировали последствия сильного ветра и ливня в Москве, за сутки было повалено 44 дерева, повреждено 25 авто, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего - в Западном и Южном административных округах, повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет", - сообщил Бирюков.
По словам заммэра, из-за сильного ливня произошло два локальных подтопления - в транспортном тоннеле Ленинградский на выезде при движении из центра в область и под Ростокинским путепроводом на Проспекте Мира.
"На место незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые с помощью спецтехники произвели откачку воды и оперативно устранили подтопления", - подчеркнул заммэра.
Бирюков также сообщил, что в мероприятиях по ликвидации последствий непогоды были задействованы около 200 сотрудников коммунальных служб и более 70 единиц техники.