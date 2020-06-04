Во Владимирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 55 - до 2908, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 4 июня 2020 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2908 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 603 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 413, Петушинском районе - 400, Александровском районе - 270, Муроме - 265, Ковровском районе - 235.
Выздоровел после COVID-19 в регионе 941 пациент, умерли 27.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.