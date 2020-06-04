Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в коронавирусе SARS-CoV-2 вставку, которая идентична части человеческого белка. Исследование опубликовано на сайте научного журнала eLife.
Специалисты Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого выявили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.
Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.
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