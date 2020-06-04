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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:30
https://ria.ru/20200604/1572441070.html
Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека

09:42 04.06.2020 (обновлено: 11:30 04.06.2020)
43501
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в коронавирусе SARS-CoV-2 вставку, которая идентична части человеческого белка. Исследование опубликовано на сайте научного журнала eLife.
Специалисты Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого выявили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.
Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКембриджский университет
Популярные комментарии
Ну так он же рукотворный.
4 июня, 10:04
ffrolgohom
1500012
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