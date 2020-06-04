Киргизия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня

БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Киргизия планирует возобновить приостановленное из-за коронавируса международное авиасообщение с 15 июня, сообщил в четверг на пресс-конференции глава Агентства гражданской авиации республики Курманбек Акышев.
"Международное авиасообщение планируется возобновить 15 июня", - заявил Акышев.
По его словам, сейчас прорабатывается расписание международных рейсов и частота полетов. "На данный момент согласовывается алгоритм действий. По возможности каждая авиакомпания предлагает свои даты – когда и сколько раз они будут осуществлять рейсы. Так, согласно алгоритму, планируется 16-17 рейсов в неделю, в день 2-3 рейса", - подчеркнул глава агентства.
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 1899, из которых 372 - медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1292 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.