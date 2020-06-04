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2020-06-04T09:42
https://ria.ru/20200604/1572441045.html
Киргизия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня
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РИА Новости

Киргизия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня

09:42 04.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Самолет в небе. Архивное фото
БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Киргизия планирует возобновить приостановленное из-за коронавируса международное авиасообщение с 15 июня, сообщил в четверг на пресс-конференции глава Агентства гражданской авиации республики Курманбек Акышев.
"Международное авиасообщение планируется возобновить 15 июня", - заявил Акышев.
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По его словам, сейчас прорабатывается расписание международных рейсов и частота полетов. "На данный момент согласовывается алгоритм действий. По возможности каждая авиакомпания предлагает свои даты – когда и сколько раз они будут осуществлять рейсы. Так, согласно алгоритму, планируется 16-17 рейсов в неделю, в день 2-3 рейса", - подчеркнул глава агентства.
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 1899, из которых 372 - медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1292 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
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