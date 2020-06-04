Киргизия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня

По его словам, сейчас прорабатывается расписание международных рейсов и частота полетов. "На данный момент согласовывается алгоритм действий. По возможности каждая авиакомпания предлагает свои даты – когда и сколько раз они будут осуществлять рейсы. Так, согласно алгоритму, планируется 16-17 рейсов в неделю, в день 2-3 рейса", - подчеркнул глава агентства.