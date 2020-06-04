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ЯсноПонятно
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2020-06-04T12:00
https://ria.ru/20200604/1572440805.html
"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572440891_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_a573914c72940a05e027225d2fa0e2ec.jpg
РИА Новости

"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?

12:00 04.06.2020
2869
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?
Вчера, 12:00
Представьте, что у вашего любимого человека есть ещё один любимый человек, а у того — ещё один. И самое главное, что все про всех знают и всех всё устраивает. Романтические отношения с несколькими людьми одновременно — один из признаков полиамории. Но что это: преумножение любви, оправдание распущенности или пока не привычная нам норма отношений?
Чем полиамория отличается от открытых отношений и любовного треугольника? Почему в таких союзах "любви хватит на всех", а понятия измены и верности размыты? Могут ли полиаморы испытывать ревность, и что из себя представляет обратное ей чувство? Считает ли наука полиаморию отклонением? И, кстати, что с рождением и воспитанием детей в таких союзах?
Пытаются разобраться в терминах Лина, Ваня и Ксюша. На сложные вопросы отвечает психолог и гештальт-терапевт Наталья Сафонова.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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