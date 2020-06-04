"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?

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ЯсноПонятно "ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?

Представьте, что у вашего любимого человека есть ещё один любимый человек, а у того — ещё один. И самое главное, что все про всех знают и всех всё устраивает. Романтические отношения с несколькими людьми одновременно — один из признаков полиамории. Но что это: преумножение любви, оправдание распущенности или пока не привычная нам норма отношений?