Киев отказался от консультативного совета по Донбассу, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Киев в одностороннем порядке отказался от создания консультативного совета при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил РИА Новости в четверг представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
Контактная группа 11 марта договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы. Ожидалось, что решение о создании консультативного совета при контактной группе будет принято на заседании 26 марта, однако в МИД ЛНР заявили, что Киев отказался от обязательств по созданию данного органа. Позже представитель Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что вопрос создания консультативного совета уже нецелесообразен.
"Киев в одностороннем порядке отказался создавать "консультативный совет" в рамках минского формата", - заявил Мирошник.
Собеседник агентства напомнил, что сейчас Резников считает создание "консультативного совета" нецелесообразным, однако, по словам Мирошника, когда договаривались о создании совета и согласовывали этот вопрос, Киев считал этот процесс целесообразным.
"Заметьте, в тексте протокола нет условия, что Франция, Германия и ОБСЕ должны благословить этот совет, или разрешить его создать, нет! Их участие - это не обязательное условие для создания Совета, а вот привычка выполнять взятые на себя обязательства - это обязательное условие для реализации любой договоренности. У Киева этой привычки нет, и мелкий пример обязательств по созданию "консультативного совета", которые не выполнены, тому подтверждение", - подытожил Мирошник.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.