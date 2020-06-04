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2020-06-04T12:28
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Мишустин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
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РИА Новости
Мишустин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительствами.
2020-06-04T12:28
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=19305230&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572439052_0:24:640:384_1200x0_80_0_0_085ab9e1c38347a1b81d8a416e93e8db.jpg
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Мишустин проводит совещание с членами правительства. Трансляция

12:28 04.06.2020
75
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительствами.
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Михаил МишустинПравительство РФПолитика
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